Pedido de habeas corpus é negado para três dos quatro acusados de violência sexual em Copacabana

A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de habeas corpus apresentado por três dos quatro homens investigados por envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, ocorrido em Copacabana. A decisão foi tomada pelo desembargador Luiz Noronha Dantas, da 6ª Câmara Criminal. Os suspeitos são considerados foragidos, e, como o processo está sob segredo de Justiça, não há divulgação sobre quem solicitou o recurso.

Leia mais:

Quatro são procurados por estupro coletivo contra adolescente em Copacabana

Os quatro adultos, com idades entre 18 e 19 anos, foram indiciados por estupro coletivo qualificado, devido à idade da vítima, e por cárcere privado, crimes que podem resultar em penas de até 18 anos de prisão. Um quinto envolvido, também de 17 anos e ex-namorado da jovem, é apontado pela polícia como responsável por atraí-la ao apartamento onde o crime aconteceu. O caso dele foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude.