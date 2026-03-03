PRF apreende mercadorias proibidas e sem nota fiscal na Ponte Rio-Niterói

Os três ocupantes foram detidos e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal - Foto: Divulgação

Os três ocupantes foram detidos e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal - Foto: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (2), policiais rodoviários federais apreenderam diversos produtos de origem paraguaia na BR-101. A ação foi em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

A equipe realizava fiscalização na Ponte Rio-Niterói quando abordou um automóvel com três ocupantes para verificação dos equipamentos obrigatórios.

Os policiais visualizaram, sobre o assoalho do automóvel, diversas sacolas brancas com logotipos de estabelecimentos paraguaios contendo caixas de perfumes. Questionados, os ocupantes declararam que regressavam de Foz do Iguaçu/PR com destino a Maricá/RJ e que as mercadorias seriam para uso pessoal.

No porta-malas, foi encontrada quantidade adicional de perfumes e um frigobar veicular em funcionamento que armazenava medicamentos de importação e comercialização proibidas no Brasil. Também foram localizados eletrônicos e bebidas alcoólicas, todos novos e lacrados.

Ao todo, foram apreendidas 33 ampolas de Tirzepatida-LIPOLESE, produto proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de três cigarros eletrônicos, 20 caixas de perfumes, dois frascos de shampoo, seis garrafas de bebidas alcoólicas (vinhos e whisky), dois frascos de azeite, uma TV Box e um aparelho de barbear.

Foram apreendidas 33 ampolas de Tirzepatida-LIPOLESE | Foto: Divulgação

Os três ocupantes foram detidos e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Niterói.