ROCKBEERBAZAR transforma o Caio Martins em palco de rock, cultura e gastronomia

Entre os dias 13 e 15 de março, o público poderá mergulhar em uma experiência única que combina música de qualidade, moda autoral e boa gastronomia no RockBeerBazar. O evento acontece no Caio Martins, com entrada franca para todos os dias.

A proposta é criar um encontro vibrante entre o melhor do rock, criações de moda autoral, expressões artísticas, gastronomia diversificada e espaço dedicado às crianças – tudo isso em um ambiente democrático e acolhedor para todas as idades.

Realizado pela Vibe Produções, com curadoria da F2T Produções, o RockBeerBazar promete agitar a cidade com uma programação musical eclética, que inclui bandas autorais, covers renomados e tributos que homenageiam grandes ícones do rock brasileiro e internacional.

Além das apresentações musicais, o evento oferece estandes de moda e economia criativa, opções gastronômicas variadas, cervejas artesanais e atividades especiais para o público infantil.

Serviço:

Evento: RockBeerBazar

Data: 13, 14 e 15 de março

Local: Caio Martins

Horários: Sexta-feira: a partir das 15h

Sábado e domingo: a partir das 12h

Entrada: Gratuita

Programação Musical

Sexta-feira – 13/03

15h00 – Abertura

18h00 – Banda The Three'S

20h00 – Valério Araújo

Sábado – 14/03

12h00 – Abertura

14h00 – Léo Castro (Atração Infantil)

15h10 – Vitor Morris

16h30 – Banda Fuggaz

18h30 – Banda Rádio Pirata (Tributo ao RPM)

20h30 – Banda Vio Halley

Domingo – 15/03

12h00 – Abertura

14h00 – Lanny Acustika

15h30 – Banda Nit Rock

17h00 – Rádio Project

19h30 – Banda Zona Rock

O RockBeerBazar se firma como um evento que transcende a música, promovendo cultura, entretenimento e fortalecimento da economia criativa local. A expectativa é reunir um público diversificado ao longo dos três dias, aquecendo o cenário cultural da cidade e oferecendo uma programação gratuita e de alta qualidade para toda a família.