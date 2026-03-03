ROCKBEERBAZAR transforma o Caio Martins em palco de rock, cultura e gastronomia
A proposta é criar um encontro
Entre os dias 13 e 15 de março, o público poderá mergulhar em uma experiência única que combina música de qualidade, moda autoral e boa gastronomia no RockBeerBazar. O evento acontece no Caio Martins, com entrada franca para todos os dias.
A proposta é criar um encontro vibrante entre o melhor do rock, criações de moda autoral, expressões artísticas, gastronomia diversificada e espaço dedicado às crianças – tudo isso em um ambiente democrático e acolhedor para todas as idades.
Realizado pela Vibe Produções, com curadoria da F2T Produções, o RockBeerBazar promete agitar a cidade com uma programação musical eclética, que inclui bandas autorais, covers renomados e tributos que homenageiam grandes ícones do rock brasileiro e internacional.
Além das apresentações musicais, o evento oferece estandes de moda e economia criativa, opções gastronômicas variadas, cervejas artesanais e atividades especiais para o público infantil.
Serviço:
Evento: RockBeerBazar
Data: 13, 14 e 15 de março
Local: Caio Martins
Horários: Sexta-feira: a partir das 15h
Sábado e domingo: a partir das 12h
Entrada: Gratuita
Programação Musical
Sexta-feira – 13/03
15h00 – Abertura
18h00 – Banda The Three'S
20h00 – Valério Araújo
Sábado – 14/03
12h00 – Abertura
14h00 – Léo Castro (Atração Infantil)
15h10 – Vitor Morris
16h30 – Banda Fuggaz
18h30 – Banda Rádio Pirata (Tributo ao RPM)
20h30 – Banda Vio Halley
Domingo – 15/03
12h00 – Abertura
14h00 – Lanny Acustika
15h30 – Banda Nit Rock
17h00 – Rádio Project
19h30 – Banda Zona Rock
O RockBeerBazar se firma como um evento que transcende a música, promovendo cultura, entretenimento e fortalecimento da economia criativa local. A expectativa é reunir um público diversificado ao longo dos três dias, aquecendo o cenário cultural da cidade e oferecendo uma programação gratuita e de alta qualidade para toda a família.