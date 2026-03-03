Manipulação? BBB 26 muda regra do quarto secreto e gera críticas nas redes

O BBB 26 voltou a gerar debate após a produção anunciar, nesta segunda-feira (2), mais uma alteração na dinâmica do quarto secreto. Conhecido por reforçar regras ao público para evitar suspeitas de interferência, o reality da TV Globo tem sido alvo de críticas por mudanças feitas ao longo da temporada.

A polêmica começou ainda no paredão falso, com a troca da data em que o participante “exilado” faria sua indicação. Nos últimos dias, internautas também apontaram suposto favorecimento à participante Ana Paula durante o castigo do monstro, questionando a condução das regras.

Agora, a novidade permite que o escolhido para o quarto secreto convide outra pessoa da casa para acompanhar e comentar o jogo ao seu lado. O anúncio, feito com a votação já em andamento, chamou atenção nas redes sociais, onde parte do público criticou a decisão e acusou o programa de alterar a dinâmica no meio do processo. "Nunca pensei que a Globo ia manipular tanto. A Fazenda esperamos tudo, mas a Globo?” criticou um usuário do X.