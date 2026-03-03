Suspeito morre após troca de tiros com a PM no Engenho do Mato

Uma ação de policiais do 12º BPM terminou com um suspeito morto, apreensão de arma de fogo de uso restrito e recuperação de três motocicletas roubadas na noite desta segunda-feira (2), na Avenida Irene Lopes Sodré, na Praça do Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do DPO realizava patrulhamento pela Avenida Central quando avistou duas motocicletas que, momentos antes, teriam participado de um roubo a um posto de combustíveis. Ao tentar realizar a abordagem, os ocupantes das motos efetuaram disparos contra a guarnição e fugiram. Durante as buscas, já na altura do Engenho do Mato, os suspeitos voltaram a atirar contra as equipes, que revidaram. Segundo a PM, durante a fuga o grupo ainda roubou outra motocicleta, uma Yamaha.

Equipes do Patamo da 5ª Cia foram acionadas para dar apoio, após informação via rádio sobre a troca de tiros. Agentes da Operação Segurança Presente também auxiliaram na ação e relataram que as motocicletas passaram pela via com quatro ocupantes, utilizando balaclavas e portando armas de fogo. Uma viatura do programa chegou a ser atingida por disparos.

Após o cerco na região da praça, houve novo confronto. Encerrada a troca de tiros, um dos suspeitos, de 19 anos, foi encontrado ferido ao solo por disparo de arma de fogo. Ele não resistiu. Com o acusado, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, com 15 munições intactas. Os demais envolvidos conseguiram fugir.

Na ação, foram recuperadas três motocicletas. Também foram apreendidos quatro telefones celulares.

A perícia foi realizada no local e o corpo removido para o Instituto Médico-Legal. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.