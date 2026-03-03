Filipe Luís é demitido do Flamengo após ganhar por 8 a 0 no Maracanã

Filipe Luís foi demitido após sua equipe aplicar uma grande goleada no Maracanã - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo anunciou, na madrugada desta terça-feira (3), a demissão do técnico Filipe Luís, em uma decisão que surpreendeu torcedores e a própria imprensa esportiva. A saída do treinador foi confirmada em nota oficial divulgada pelo clube às 1h01, poucas horas depois de uma goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que classificou o rubro-negro para a final do Campeonato Carioca.

A decisão do clube também atingiu sua comissão técnica: o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares deixam o clube junto com Filipe Luís. Na nota oficial, o Flamengo agradeceu ao técnico pelos serviços prestados e desejou sucesso em sua trajetória profissional.

A saída do treinador ocorre em um momento curioso: a vitória por 8 a 0 no Maracanã, uma das maiores goleadas recentes do clube. No entanto, anteriormente, o Flamengo acabou perdendo duas finais de campeonato: a Recopa para o Lanús, no Maracanã, e a Supercopa para o Corinthians, em Brasília.

Nos últimos dias, o ambiente no Ninho do Urubu ficou tenso, com protestos de torcedores nas portas do centro de treinamento e críticas diretas à diretoria.

Filipe Luís, ex-lateral e ídolo do clube, assumiu o comando técnico do Flamengo em 30 de setembro de 2024, após a demissão de Tite.

Sob seu comando, o time viveu momentos de grande sucesso: conquistou títulos importantes, incluindo o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, além de uma impressionante sequência invicta em 2025. Em dezembro de 2025, o treinador havia ampliado seu contrato até o final de 2027.

Veja a nota na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).

O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional."

Substituto

O nome da vez mo Flamengo é o de Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro.

Segundo informações, o treinador já se reuniu com diretores do Flamengo nesta segunda e um acerto deve ocorrer ao longo desta terça-feira.

Caso tudo ocorra dentro do esperado, Leonardo Jardim já estrearia na final do Campeonato Carioca, no domingo.