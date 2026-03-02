Trio é preso na Barra da Tijuca após assaltos no BRT

Três homens foram presos após cometerem uma série de assaltos dentro de um ônibus articulado do BRT, na noite deste domingo (1º), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A ação ocorreu próximo à estação Golfe Olímpico, no corredor Transoeste.

As câmeras de segurança instaladas dentro do ônibus registraram os crimes. As imagens foram acompanhadas pela central de monitoramento da Mobi-Rio, que avisou as equipes do programa BRT Seguro. Logo depois, os agentes conseguiram interceptar o ônibus na Avenida das Américas. Durante a abordagem, foi constatado que quatro homens participaram dos assaltos. Um deles, no entanto, conseguiu fugir.

Leia também:

Quatro são procurados por estupro coletivo contra adolescente em Copacabana

Polícia prende suspeito por roubo de cargas de bebidas na Avenida Brasil

Com os suspeitos presos, os agentes recuperaram dois celulares roubados e apreenderam uma pistola de pressão, usada para ameaçar os passageiros. Os três homens foram levados para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Na delegacia, três vítimas compareceram para registrar a ocorrência e reconheceram o trio como autor dos crimes.

