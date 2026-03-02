Polícia prende suspeito por roubo de cargas de bebidas na Avenida Brasil

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (2), por policiais do 4° BPM (São Cristóvão), durante o roubo de uma carga de bebidas na Avenida Brasil, na altura do Viaduto do Gasômetro. Com o criminoso, os agentes encontraram uma Glock 9 mm e dois celulares. O material foi apreendido e o veículo, recuperado.

A ocorrência está sob investigação da 17ª DP (São Cristóvão). Casos de roubo de carga seguem sendo alvo de operações frequentes na capital, especialmente em vias expressas como a Avenida Brasil. A atuação rápida dos policiais foi determinante para impedir a fuga do suspeito e garantir a recuperação da mercadoria.