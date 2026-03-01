Quatro são procurados por estupro coletivo contra adolescente em Copacabana

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, neste domingo (01), um cartaz para auxiliar nas investigações da 12ª DP (Copacabana), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de quatro homens envolvidos em um crime de “estupro coletivo”, que ocorreu na noite do 31 de janeiro deste ano, contra uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. São eles: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos; Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18; Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19, e João Gabriel Xavier Bertho, de 19. Todos são considerados foragidos da Justiça.

O caso ocorreu na noite de 31 de janeiro, em um imóvel na Rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana. “A adolescente foi levada a erro pelo menor de idade, já tinha um relacionamento anterior com a vítima. Ela achou que estava indo para lá para ter um encontro romântico com esse adolescente infrator. Só que chegaram lá havia mais quatro adultos e aconteceu tudo que aconteceu”, disse o Delegado Titular da 12ª DP - Angelo Lajes.

Leia também:

Moradores do Zumbi participam de simulado de desocupação da Defesa Civil

Governador Cláudio Castro inaugura Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo neste domingo (1)



Câmeras de segurança do prédio registraram a chegada dos jovens ao apartamento e, uma hora depois, a saída deles do condomínio. Segundo a Polícia Civil, após o crime, a adolescente procurou a 12ª DP (Copacabana) para fazer o Registro de Ocorrência. O exame de corpo de delito feito na vítima identificou lesões relacionadas à violência física, como ferimentos na área genital, sangue no canal vaginal e hematomas nas costas e nos glúteos.

Ainda segundo o delegado, — A vítima sofreu muita violência física. Foi agredida por todos eles. Ela relatou sessões de tapas e chutes. Inclusive, a perícia apontou suspeita de fratura na costela. E sofreu muita violência psicológica também, com xingamentos e humilhações. De acordo com o delegado, o apartamento onde o crime aconteceu pertence ao pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin. Todos eles são de classe média e classe média alta e moradores da Zona Sul.

Após a Polícia Civil, através da 12ª DP (Copacabana) indiciar os quatro homens pelo de crime de Estupro com Concurso de Pessoas, eles foram denunciados pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) à Justiça, que os tornou réus e expediu um mandado de prisão preventiva contra eles na última sexta-feira (27), pela 1ª Vara Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes/Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Espécie de prisão: Preventiva .

Neste sábado, a Polícia Civil fez uma operação, denominada "Não é Não", para prendê-los, mas nenhum deles foi encontrado. O menor de 17 anos também está sendo procurado, mas teve sua identidade preservada. A apuração da sua conduta ficará a cargo da Vara da Infância e da Adolescência, onde foi expedido um mandado de Busca e Apreensão.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização dos quatro homens envolvidos no estupro, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido