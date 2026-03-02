Polícia Civil prende criminoso que estuprou uma criança no Centro do Rio
Os agentes localizaram o criminoso no bairro da Lapa, no Centro do Rio
Policiais civis da 24ª DP (Piedade) prenderam, neste domingo (01), um homem que estuprou uma criança de nove anos. Ele foi capturado na região central do Rio.
A investigação revelou que o criminoso estuprou sua vizinha, uma criança de nove anos, na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Ele se aproveitava da relação de proximidade e confiança com a família da menor e praticava abusos sexuais, chegando até a transmitir uma doença sexualmente transmissível à vítima.
Leia também:
Polícia prende suspeito por roubo de cargas de bebidas na Avenida Brasil
Preso um dos suspeitos de integrar a quadrilha que sequestrou empresário em Niterói
De acordo com os agentes, a vítima relatou que o criminoso a atraía para sua residência, oferecia doces e dinheiro e, em diversas oportunidades, praticava atos de natureza sexual, mediante ameaças e uso de força. Os abusos foram descobertos após a criança ser levada ao médico depois de apresentar fortes dores na região íntima e lesões aparentes.
Durante as diligências deste domingo, os agentes localizaram o criminoso no bairro da Lapa, no Centro do Rio. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por estupro de vulnerável.