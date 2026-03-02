Polícia Civil prende criminoso que estuprou uma criança no Centro do Rio

Ele se aproveitava da relação de proximidade e confiança com a família da menor e praticava abusos sexuais - Foto: Nayra Silva

Ele se aproveitava da relação de proximidade e confiança com a família da menor e praticava abusos sexuais - Foto: Nayra Silva

Policiais civis da 24ª DP (Piedade) prenderam, neste domingo (01), um homem que estuprou uma criança de nove anos. Ele foi capturado na região central do Rio.

A investigação revelou que o criminoso estuprou sua vizinha, uma criança de nove anos, na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Ele se aproveitava da relação de proximidade e confiança com a família da menor e praticava abusos sexuais, chegando até a transmitir uma doença sexualmente transmissível à vítima.

Leia também:

Polícia prende suspeito por roubo de cargas de bebidas na Avenida Brasil

Preso um dos suspeitos de integrar a quadrilha que sequestrou empresário em Niterói

De acordo com os agentes, a vítima relatou que o criminoso a atraía para sua residência, oferecia doces e dinheiro e, em diversas oportunidades, praticava atos de natureza sexual, mediante ameaças e uso de força. Os abusos foram descobertos após a criança ser levada ao médico depois de apresentar fortes dores na região íntima e lesões aparentes.

Durante as diligências deste domingo, os agentes localizaram o criminoso no bairro da Lapa, no Centro do Rio. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por estupro de vulnerável.