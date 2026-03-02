Preso um dos suspeitos de integrar a quadrilha que sequestrou empresário em Niterói

Um criminoso, identificado como “Goro”, suspeito de participar da quadrilha que sequestrou um empresário em Niterói, foi preso no sábado (28), na região do Largo da Batalha, por policiais civis da 79ª DP (Jurujuba). De acordo com a polícia, ele é apontado como articulador logístico e “batedor” da organização criminosa.

Na hora da abordagem, ele estava em um Fiat Argo vermelho com sinais de adulteração. Dentro do carro, os policiais encontraram roupas pretas, balaclavas e coldres. Segundo os agentes, o grupo se preparava para executar um novo roubo em uma residência no Condomínio Chácara Ubá, na Estrada Pacheco de Carvalho. A ação foi interrompida graças ao monitoramento da inteligência da Polícia Civil.

O sequestro ocorreu no dia 19 de fevereiro, no bairro Sapê, quando imagens de câmeras capturaram homens armados e encapuzados abordando o empresário e forçando-o a entrar em um veículo. De acordo com a investigação, “Goro” dirigia veículos clonados e monitorava vias para garantir a fuga dos sequestradores até a comunidade da Grota, em São Francisco. Ele também era responsável pela logística de outras ações criminosas, incluindo roubos a residências e sequestros relâmpago em vários bairros da cidade.

Testemunhas contaram que a quadrilha utilizava extrema violência psicológica, mantendo vítimas e famílias sob miras de armas e exigindo transferências via PIX. As investigações ainda apontam ligação entre o grupo e criminosos da comunidade da Grota, responsáveis pelo fornecimento de parte da logística e do armamento, em troca de participação nos lucros obtidos com os crimes.

“Goro” foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa, e também será investigado por envolvimento direto no sequestro do empresário. Outros integrantes do grupo já foram identificados, e diligências seguem em andamento para novas prisões.