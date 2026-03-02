Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Jovem é assassinada a tiros em Seropédica; suspeitos estavam em uma moto

O crime aconteceu na Rua Cinquenta e Três, no bairro Km 39

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de março de 2026 - 11:22
Ana Vitória Santana da Rocha
Ana Vitória Santana da Rocha -

Uma mulher de 24 anos foi executada a tiros, na tarde deste domingo (1°), em Seropédica, Baixada Fluminense. A vítima foi identificada como Ana Vitória Santana da Rocha. O crime aconteceu na Rua Cinquenta e Três, no bairro Km 39. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que dois homens em uma moto se aproximaram de Ana Vitória e efetuaram diversos disparos.

Policiais do 24° BPM (Queimados) foram acionados e encontraram a vítima já sem vida quando chegaram ao local. Cápsulas deflagradas foram localizadas na área, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga a autoria do crime. Uma das linhas de investigação é um possível envolvimento de Ana Vitória com milicianos.

A polícia também suspeita que o assassinato possa estar relacionado a outros dois homicídios ocorridos na sexta-feira (27), quando dois homens foram mortos na mesma região.

