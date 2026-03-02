Justiça interroga Rogério Andrade e filho sobre bingo clandestino no Recreio

O bicheiro Rogério Andrade e seu filho Gustavo Andrade serão interrogados pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), na tarde desta segunda-feira (2). Preso no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o contraventor participará da audiência por meio de videoconferência.

O Ministério Público do Rio (MPRJ), no início de fevereiro, denunciou uma suposta ligação entre os dois interrogados e um bingo clandestino no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. As investigações mostraram que o espaço movimentava um alto volume de dinheiro e causava prejuízos financeiros aos jogadores. Ainda no início do mesmo mês, o MPRJ realizou uma operação e prendeu quatro envolvidos no bingo. Ana Paula Alexandre Novello e Francesco Novello Neto, seriam os administradores da loja, enquanto Thiago Perdomo Magalhães, conhecido como ‘Batata’, e Marconi da Silva Borba eram gerente e supervisor.

Além dos presos, Ruy Orlando Rocha Monteiro e Roberto Nogueira Figueiredo também são acusados pelo MPRJ de integrar o grupo criminoso. Eles são apontados como responsáveis por captar clientes e auxiliar na operação das máquinas, conhecidos como “atracadores”. Essa investigação é um desdobramento da Operação Calígula, deflagrada em 2022, contra a organização criminosa liderada pelos contraventores Rogério e Gustavo de Andrade.

Rogério está preso desde novembro de 2024 por liderar uma quadrilha do jogo do bicho e pela acusação de mandar matar o rival Fernando Iggnácio. Gustavo chegou a ser detido em maio de 2022, mas foi solto por uma decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), e passou a cumprir medidas cautelares. Em janeiro deste ano, o TJRJ autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica.