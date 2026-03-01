Quatro homens são presos com submetralhadora e drogas em Nova Iguaçu

Quatro homens foram presos com uma submetralhadora na Rua João Dala Bernardino, no Jardim Corumbá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite deste sábado (28).

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) iniciaram uma busca no bairro depois de receberem uma denúncia anônima informando sobre um grupo armado na localidade. Os agentes localizaram os quatro homens no interior de uma casa e, junto com eles, uma submetralhadora, munições, pés de maconha e uma motocicleta roubada.

O grupo, assim como todo o material apreendido, foi levado à 58ª DP (Nova Iguaçu), onde o caso segue em investigação.