Caso Alana Anisio: Jovem vítima de tentativa de feminicídio está fora de perigo, afirma mãe

Jaderluce Anisio, mãe da estudante Alana Anisio Rosa, de 20 anos, vítima de uma tentativa de feminicídio em São Gonçalo, atualizou o estado de saúde da filha na manhã desta quarta-feira (25). Em vídeos publicados nas redes sociais, Jaderluce informou que Alana está fora de perigo e apresentou evolução no quadro clínico. Segundo a mãe, a jovem segue sob cuidados médicos e deve passar por uma cirurgia na mão nesta quinta-feira (26).

Ainda nas publicações, Jaderluce agradeceu as orações, mensagens de apoio e o carinho recebido desde que o caso veio à tona. Ela também fez questão de agradecer à equipe médica responsável pelo atendimento e pelos cuidados prestados à filha. “Ela está fora de perigo. Daqui a pouco a Alana estará de volta”, disse a mãe, emocionada, ao tranquilizar familiares e amigos.

Leia também

Testemunhas relatam desespero e descaso em morte de jovem na BR-101

Homem é preso por descumprir medida protetiva em Niterói



O caso gerou comoção nas redes sociais e mobilizou moradores de diversas regiões, que seguem acompanhando a recuperação da jovem.