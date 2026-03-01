Homem que ameaçava pessoas com faca em Niterói é preso pela PM

Junto com o homem, foram apreendidas a faca usada na ação e um aparelho celular - Foto: Divulgação

Junto com o homem, foram apreendidas a faca usada na ação e um aparelho celular - Foto: Divulgação

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por ameaçar com uma faca duas pessoas na Travessa General Penha Brasil, no Centro de Niterói, na noite deste sábado (28).

A Polícia Militar do 12º BPM (Niterói), informou que agentes foram acionados para atender a um caso de ameaça no Centro de Niterói. Quando chegaram, encontraram o homem com comportamento agressivo, ofendendo verbalmente e tentando agredir as duas vítimas, além de ameaçá-las com uma faca.

Leia também:

Em Maricá, mais de 30 animais resgatados ganham novo lar durante campanha de adoção

Quatro são procurados por estupro coletivo contra adolescente em Copacabana

O agressor foi contido e desarmado pelos policiais. A faca usada pelo homem foi apreendida, bem como um aparelho celular.

Os envolvidos foram levados à 76ª DP (Centro), onde o homem foi autuado por ameaça.