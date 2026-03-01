Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1277 | Euro R$ 6,0512
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homem que ameaçava pessoas com faca em Niterói é preso pela PM

O acusado tentava ferir duas pessoas no Centro da cidade

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de março de 2026 - 09:26
Junto com o homem, foram apreendidas a faca usada na ação e um aparelho celular
Junto com o homem, foram apreendidas a faca usada na ação e um aparelho celular -

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por ameaçar com uma faca duas pessoas na Travessa General Penha Brasil, no Centro de Niterói, na noite deste sábado (28).

A Polícia Militar do 12º BPM (Niterói), informou que agentes foram acionados para atender a um caso de ameaça no Centro de Niterói. Quando chegaram, encontraram o homem com comportamento agressivo, ofendendo verbalmente e tentando agredir as duas vítimas, além de ameaçá-las com uma faca.

Leia também: 

Em Maricá, mais de 30 animais resgatados ganham novo lar durante campanha de adoção

Quatro são procurados por estupro coletivo contra adolescente em Copacabana

O agressor foi contido e desarmado pelos policiais. A faca usada pelo homem foi apreendida, bem como um aparelho celular.

Os envolvidos foram levados à 76ª DP (Centro), onde o homem foi autuado por ameaça.

Tags:

homem ameaça pessoas com faca homem com faca Niterói Polícia Militar

Matérias Relacionadas