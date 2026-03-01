Tênis e badminton podem ser praticados no Parque RJ Nosso Sonho

O local agora também terá aulas de iniciação ao tênis e ao badminton - Foto: Divulgação - Renan Otto

O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, é uma grande área de lazer e esporte e nele a população pode realizar aulas gratuitas de 11 atividades esportivas. O local agora também terá aulas de iniciação ao tênis e ao badminton, modalidades que antes não eram encontradas em nenhuma região da cidade.

Os interessados podem realizar a inscrição presencialmente no parque para uma das três turmas disponíveis: uma de tênis teen, para jovens de 12 a 18 anos; uma de tênis adulto, para pessoas com mais de 18 anos; e uma de badminton misto, para pessoas a partir de 12 anos. As vagas são limitadas, sendo 16 para tênis teen, 16 para tênis adulto e 18 para badminton.

As aulas serão ministradas pela instrutora Érika Lobo às quintas-feiras. O tênis teen vai das 17h às 17h45; o tênis adulto, das 17h45 às 18h30; o badminton, das 18h30 às 19h15.

Além das modalidades novas, a população pode participar de outras atividades no parque, como dança, futebol, capoeira, jiu-jítsu, ginástica, funcional kids, zumba, vôlei, handebol, ritmos e basquete. Para saber mais detalhes, é preciso ir até a administração do Parque, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.