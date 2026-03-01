Atividades religiosas e culturais marcam o aniversário de 461 anos do Rio

A cidade do Rio de Janeiro completa 461 anos, neste domingo (1º) - Foto: Reprodução - Pedro Kirilos/Riotur

A cidade do Rio de Janeiro completa 461 anos, neste domingo (1º). Para comemorar essa data tão especial, haverá programações religiosas e culturais pela cidade.

A celebração religiosa ficou à cargo do Santuário Cristo Redentor, que realizou uma missa presidida pelo Cardeal Dom Orani Tempesta, por volta das 8h. A missa é voltada aos agradecimentos pelos anos de história do Rio de Janeiro.

Logo depois, está programado um corte de bolo com mais de 4 metros de comprimento, além da distribuição de alimentos para pessoas carentes.

A festa continua com a Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências, que entrega o troféu “O Mais Carioca de Todos”.

Durante o dia, os cariocas podem aproveitar a festa nos quiosques da praia do Leme até a Prainha, que contam com atividades culturais, esportivas e musicais.