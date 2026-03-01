Polícia Militar prende homem em flagrante furtando tubos de ar-condicionado

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após furtar tubos de cobre de um estabelecimento comercial na Rua Barão do Amazonas, no Centro de Niterói, na madrugada deste domingo (1º). Contra o acusado, existem outras três anotações criminais pelo crime de furto.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, os agentes do 12º BPM (Niterói) encontraram o acusado com cinco tubos de cobre, furtados de aparelhos de ar-condicionado de um estabelecimento da localidade.

No momento da abordagem, o homem estava amassando os objetos para facilitar o transporte. Os policiais questionaram o suspeito sobre o material e foram informados de que um amigo do acusado teria sido responsável pela remoção dos tubos e que ele apenas estava recolhendo. Entretanto, de acordo com os militares, quando chegaram ao local, o homem estava sozinho.

O homem foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante por furto, e o material foi apreendido.