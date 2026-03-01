Em Maricá, mais de 30 animais resgatados ganham novo lar durante campanha de adoção
Ação da Prefeitura reuniu protetores independentes e garantiu adoções responsáveis no distrito
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, promoveu neste sábado (28/02) a 18ª campanha de adoção de cães e gatos, desta vez no distrito de Itaipuaçu. A ação aconteceu na região do Barroco, em conjunto com protetores independentes da cidade.
Durante a iniciativa, 33 animais resgatados das ruas ou disponibilizados por cidadãos ganharam um novo lar. Todos os cães e gatos estavam vermifugados e vacinados antes de serem colocados para adoção, garantindo mais segurança e bem-estar aos novos tutores.
“A campanha de adoção salva e transforma vidas. Cada animal adotado representa um recomeço cheio de amor e responsabilidade. Seguimos firmes no compromisso de incentivar a adoção consciente e garantir que nossos cães e gatos encontrem lares seguros e acolhedores”, destacou o secretário de Bem-Estar Animal, Robson da Silva, o Robgol.
“É uma ação maravilhosa. Quem participa da feira se apaixona pelos animais e sente vontade de levar todos. Eu adotei um e estou apaixonada”, comentou a professora Conceição Rodrigues.