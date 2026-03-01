Governador Cláudio Castro inaugura Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo neste domingo (1)

O Parque Nosso Sonho teve investimento de R$ 53 milhões do Governo do Estado - Foto: Divulgação - Ascom

O Parque Nosso Sonho teve investimento de R$ 53 milhões do Governo do Estado - Foto: Divulgação - Ascom

O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugura neste domingo (01/03), às 16h, o Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo, com uma programação especial que une música, cultura e celebração popular. O espaço vai impactar cerca de 1,8 milhão de pessoas e já inspira projetos semelhantes em outros municípios fluminenses.

O Parque RJ Nosso Sonho ocupa uma área de mais de 35 mil metros quadrados e recebeu investimento de R$ 53 milhões do Governo do Estado.

Serviço:

Parque RJ Nosso Sonho

Data : Domingo, 01/03

Local : BR-101, km 132 (antigo Piscinão)

Horário : 16h