Governador Cláudio Castro inaugura Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo neste domingo (1)
O Parque RJ Nosso Sonho ocupa uma área de mais de 35 mil metros
O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugura neste domingo (01/03), às 16h, o Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo, com uma programação especial que une música, cultura e celebração popular. O espaço vai impactar cerca de 1,8 milhão de pessoas e já inspira projetos semelhantes em outros municípios fluminenses.
O Parque RJ Nosso Sonho ocupa uma área de mais de 35 mil metros quadrados e recebeu investimento de R$ 53 milhões do Governo do Estado.
Serviço:
Parque RJ Nosso Sonho
Data : Domingo, 01/03
Local : BR-101, km 132 (antigo Piscinão)
Horário : 16h