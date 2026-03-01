Sem licença, sem baile! PM encerra dois eventos irregulares em Niterói

As ocorrências foram registradas nos bairros do Fonseca e de Jurujuba - Foto: Divulgação

As ocorrências foram registradas nos bairros do Fonseca e de Jurujuba - Foto: Divulgação

Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar realizaram duas ações neste sábado (28) para coibir eventos não regularizados em diferentes pontos de Niterói. As ocorrências foram registradas nos bairros do Fonseca e de Jurujuba.

A primeira ação aconteceu por volta das 15h30, na localidade conhecida como Subida do Peixe Galo, em Jurujuba. Segundo a corporação, equipes do Patamo da 4ª Companhia foram deslocadas, por determinação do comando da unidade, para verificar a realização do evento denominado “Pós Carnaval do Jurujuba”, que ocorria sem autorização e em desacordo com a legislação vigente.

No local, os agentes constataram a irregularidade e realizaram a desmobilização do evento. A ação foi encerrada às 17h15, sem registro de confronto.

Mais tarde, às 17h45, outra equipe foi acionada para atuar na comunidade Vila Ipiranga, no Fonseca, onde acontecia a “Tardezinha da Vila Ipiranga”, também sem autorização dos órgãos competentes.

“Tardezinha da Vila Ipiranga” | Foto: Divulgação

De acordo com a PM, o Oficial de Operações e policiais do GAT do 12º BPM foram até o endereço e determinaram o encerramento da atividade. A ocorrência foi finalizada às 18h40.