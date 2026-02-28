Polícia Civil prende motorista que estuprou idosa dentro de ônibus no Complexo do Chapadão

A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher do Centro do Rio - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais Civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio com o apoio de agentes da Deam Zona Sul prenderam, neste sábado (28), um homem que estuprou uma idosa, de 71 anos de idade, dentro de um ônibus. Ele foi capturado no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro e de acordo com relatos da vítima o motorista do ônibus estacionou o veículo em uma rua, na região central do Rio, apagou as luzes e partiu para cima dela, a agarrando à força e tentando beijá-la.

Na ação deste sábado, após intensas diligências, os policiais encontraram o criminoso no Complexo do Chapadão. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro.