Polícia Civil fecha o cerco contra o comércio de "canetas emagrecedoras" ilegais no Rio

A Polícia Civil atua de forma permanente, por meio de ações de inteligência e investigações, no combate à comercialização ilegal de medicamentos - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia do Consumidor apreenderam medicamentos utilizados para emagrecimento durante ação realizada, nesta sexta-feira (27/02), em uma clínica de estética localizada em um shopping de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A diligência integra o trabalho contínuo da Polícia Civil no combate a crimes contra o consumidor e à saúde pública.

No local, os agentes apuraram informações de inteligência que apontavam o uso de "canetas emagrecedoras" falsificadas e da realização de procedimentos sem a devida prescrição e acompanhamento médico. Todo o material irregular foi arrecadado para perícia. Uma mulher que se apresentou como biomédica da clínica foi conduzida à delegacia, onde prestou depoimento e admitiu a realização de tratamentos para emagrecimento sem receita médica.

A Polícia Civil atua de forma permanente, por meio de ações de inteligência e investigações, no combate à comercialização ilegal de medicamentos, incluindo as chamadas “canetas emagrecedoras”, prática que representa risco direto à saúde pública, já que o consumidor não tem garantia sobre procedência, composição ou armazenamento dos produtos.

Recentemente, a própria Decon prendeu uma enfermeira influenciadora e seu companheiro, em Duque de Caxias, por comercializarem ilegalmente medicamentos emagrecedores e anabolizantes, inclusive substâncias de uso controlado e sem autorização sanitária. No local, foram apreendidos dezenas de produtos armazenados de forma imprópria.

A população deve desconfiar da oferta de medicamentos pelas redes sociais ou fora de estabelecimentos regularizados e pode realizar denúncias em qualquer delegacia ou pelo Disque-Denúncia.