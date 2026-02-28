Vivi Noronha é pedida em namoro por Da Fúria

A influenciadora Vivi Noronha, de 22 anos, foi pedida em namoro por Da Fúria, na madrugada deste sábado (28). O momento especial contou com rosas vermelhas e pétalas espalhadas para deixar um clima romântico na oficialização do relacionamento.

O quarto onde o pedido foi feito contou com balões em formato de coração colados no teto, fotos dos dois juntos espalhadas pela cama e a frase em destaque: “Quer namorar comigo?”. Além disso, também havia um buquê de rosas, chocolates e um ursinho de pelúcia.

Fora todos os itens que colaboram com o romantismo do momento, Da Fúria ainda presenteou Vivi Noronha com um anel de compromisso. A aliança roubou a cena por causa do tamanho, espessura e pedrarias, e também por ter o nome do casal gravado nas laterais. Uma singela carta completou o pedido: “Para oficializar nossa sorte, te amo”.

As imagens do pedido foram publicadas nas redes sociais e como legenda ele escreveu: “28.02”. A influenciadora respondeu de forma carinhosa: “Quando você me encontrou, tudo clareou”.

O romance entre os dois teve início em meados de novembro de 2025. A relação só foi assumida publicamente na virada do Ano Novo.

Também em novembro do ano passado, a influenciadora assumiu o fim do casamento com MC Poze do Rodo. O ex-casal ficou junto por 7 anos e tiveram três filhos.