Adolescentes são apreendidos com carro furtado ao tentar deixar Niterói; Vídeo!

Agentes do Programa Segurança Presente apreenderam três adolescentes que tentavam sair de Niterói em direção ao Rio de Janeiro com um carro furtado. A abordagem foi realizada após um cerco montado pelas equipes na saída da Ponte Rio-Niterói, na tarde desta sexta-feira (27).

Segundo os agentes, o automóvel havia sido furtado na madrugada e começou a ser rastreado logo depois de ter sido emitido um alerta pelo CISP, que localizou o carro circulando no bairro do Fonseca. Com a informação da localização, os agentes do Segurança Presente começaram a acompanhar o trajeto.

Leia também:

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 145 milhões

Carnabike 2026 une folia e mobilidade ativa na Praça da Bicicleta, no Gragoatá, neste sábado (28)

A movimentação foi acompanhada até a subida da ponte. Recebendo informações em tempo real, policiais da RECOM fizeram um bloqueio na descida da Linha Vermelha, onde o carro foi interceptado.

No momento da abordagem, os agentes constataram que os ocupantes do veículo eram todos menores de idade. Dentre os quatro ocupantes, três eram adolescentes, com idades de 16, 15 e 14 anos, enquanto o quarto era uma criança de 8 anos.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói), responsável pela investigação da participação individual dos jovens no ato infracional análogo ao crime de furto. A criança foi levada para acompanhamento da Prefeitura de Niterói, com acionamento do Conselho Tutelar.





Câmeras de monitoramento ajudam a localizar o veículo Divulgação