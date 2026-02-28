Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 145 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 28 de fevereiro de 2026 - 08:47
As seis dezenas do concurso 2.978 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 145 milhões.
Leia também:
Após informações do Disque Denúncia, foragida da Justiça é presa
Carnabike 2026 une folia e mobilidade ativa na Praça da Bicicleta, no Gragoatá, neste sábado (28)
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet no portal da Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.