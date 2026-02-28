Carnabike 2026 une folia e mobilidade ativa na Praça da Bicicleta, no Gragoatá, neste sábado (28)

Em Niterói, o Carnaval ainda não acabou. Neste sábado (28), a Praça da Bicicleta, no Gragoatá, recebe o Carnabike 2026. O evento, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, reúne ciclistas e moradores em uma programação que combina mobilidade urbana e folia.

A concentração começa às 9h, com a decoração das bicicletas. Às 10h, haverá um pedal coletivo pelas ciclovias da cidade até o Campo de São Bento, acompanhado por uma bicicleta sonorizada com temática carnavalesca.

No Campo de São Bento, haverá uma parada estratégica para convidar ciclistas que estiverem no local a fazerem o trajeto de retorno à Praça da Bicicleta. A volta está prevista para 11h.

“Bicicleta e Carnaval têm tudo a ver. Os dois são liberdade, alegria e trazem a expressão da cidade que queremos viver. Ocupar as ruas, seja através do Carnaval, seja através da bike é também um grito de independência e de democracia. No sábado convidamos todos para estarem lá conosco, celebrando com muito bom humor esse estilo de vida", disse o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

Programação na Praça - Das 10h às 13h, o público poderá visitar a Bicifeira, com barracas e iniciativas ligadas ao universo da bicicleta. Das 11h às 12h, haverá apresentação de bloco carnavalesco, reforçando o clima festivo da ação.

Entre as atividades programadas está o Campeonato de Melhor Fantasia, que premiará os participantes mais criativos. O evento contará com tendas, sistema de som e banheiros químicos. Também haverá distribuição de materiais informativos e sorteio de brindes, como capacetes, camisas UV, manguitos e acessórios para bicicletas.