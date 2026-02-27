Polícia Civil apreende adolescente que usava plataforma on-line para coagir menores à automutilação e à práticas sexuais

Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina), apreenderam, nesta sexta-feira (27/02), um adolescente que usava plataformas online como a Discord e Telegram para coagir outros menores a se automutilarem e atos de conotação sexual. Ele foi capturado na Zona Norte do Rio, após intenso trabalho de inteligência.

A investigação apontou que o adolescente usava um codinome e participava de comunidades conhecidas como “panelas”, grupos estruturados voltados à exploração sexual infantojuvenil, automutilação, maus-tratos a animais, extorsão e disseminação de conteúdos de violência extrema.

Durante as diligências, os agentes descobriram que o menor coagia as vítimas, especialmente adolescentes, à automutilação e atos de conotação sexual, que eram transmitidos on-line. Ele obrigava as vítimas a escrever seu codinome com o próprio sangue, e em determinados casos, as vítimas eram obrigadas a atear fogo em seu próprio corpo e realizar rituais de tortura. A investigação apurou que em um dos casos, o menor extorquiu R$ 40 mil, para não divulgar material íntimo da vítima.

Na ação desta sexta, após intensas diligências, o adolescente foi apreendido na Zona Norte. Ele vai responder por ato infracional análogo aos crimes de associação criminosa; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; produção, reprodução ou registro de pornografia de criança ou adolescente; extorsão; contra o meio ambiente e preconceito.