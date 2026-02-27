Após denúncia, polícia prende ‘Medusa da CDD'

Alda Marinho da Silva, mais conhecida pelo vulgo de “Medusa da CDD”, foi presa por atear fogo na casa de ex-companheiro - Foto: Divulgação

Policiais militares do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 21º BPM (São João de Meriti), após monitoramento e informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta quinta-feira (26), na Rua Maria Soares Sendas, Centro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a criminosa, Alda Marinho da Silva, mais conhecida pelo vulgo de “Medusa da CDD”, de 60 anos.

De posse de informações, policiais do Setor de Inteligência (P2) do 21º BPM, após minucioso trabalho de levantamento de dados e monitoramento, conseguiram localizar e prender a criminosa, que em seu desfavor havia Mandado de Prisão Definitiva, decorrente de condenação transitada em julgado, expedido pela 2ª Vara Criminal da Capital – TJRJ, em processo de 2018, quando no dia 16 de julho de 2018, por volta de 02 horas, na Rua Francisco Duarte, Cidade de Deus, Rio de Janeiro, Alda ateou fogo na vítima Wanderson da Silva Fonseca, impelida por motivo fútil, qual seja, desentendimentos anteriores, após uma discussão ateou fogo na residência do casal e no seu ex-companheiro, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia, que levou a vítima à morte.

Diante dos fatos, ela foi levada à 54ª DP (Belford Roxo), onde foi confirmado o mandado de prisão, Espécie de prisão: Definitiva decorrente de condenação transitada em julgado, pelo crime de Homicídio Qualificado, Pena restante: 9 ano(s) 0 mês(es) 0 dia(s). Regime Prisional: fechado. Depois dos trâmites legais, foi conduzida a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelada à disposição da Justiça.

