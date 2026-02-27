Polícia Civil prende falsa cuidadora que maltratava idosa na zona norte

Em menos de duas semanas de investigações, os agentes comprovaram que a falsa cuidadora torturava fisicamente, psicologicamente e moralmente a vítima - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) prenderam, nesta quinta-feira (27/02), uma mulher que fingia ser cuidadora e torturou uma idosa, de 98 anos. Ela foi capturada no bairro Pilares, na Zona Norte do Rio, enquanto prestava serviço para outra família.

Em menos de duas semanas de investigações, os agentes comprovaram que a falsa cuidadora torturava fisicamente, psicologicamente e moralmente a vítima, o que levou a idosa ao limite de saúde. Ela faleceu 10 dias após à comunicação do crime. Com as informações apuradas pela especializada, a autoridade policial representou pela prisão da mulher, que foi deferida pela Justiça.

Após intenso trabalho de inteligência, os agentes localizaram a criminosa no bairro Pilares, quando prestava seus falsos serviços a outra família. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão pelos crimes de injúria e exposição a risco da saúde física e psicológica de uma idosa.