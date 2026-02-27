Homem morre após ser atingido por deslizamento em Angra dos Reis

Forte chuva que atingiu a região de Angra dos Reis provocou deslizamentos e alagamentos - Foto: Reprodução/Intagram/Prefeitura de Angra dos Reis

Forte chuva que atingiu a região de Angra dos Reis provocou deslizamentos e alagamentos - Foto: Reprodução/Intagram/Prefeitura de Angra dos Reis

Um homem ainda não identificado morreu ao ser atingido por um deslizamento de terra em Angra dos Reis. O acidente aconteceu no momento em que a região sofria com fortes chuvas, por volta das 0h desta sexta-feira (27), em Morro São Lourenço, situado no bairro Belém.

De acordo com informações levantadas pela equipe de TV Rio Sul, o caso aconteceu em uma encosta e o homem residia na parte baixa da área. Na hora do temporal, a vítima deixou o local para ver como os filhos e a ex-esposa estavam, porém foi atingido pelo deslizamento no caminho.

Ainda não há informações sobre a identidade do homem.

Fortes chuvas causam estragos em Angra dos Reis

A forte chuva que atingiu a região de Angra dos Reis, provocou deslizamentos e alagamentos, além de deixar cerca de 392 pessoas desalojadas na noite de quinta-feira (26). De acordo com a Defesa Civil, somente em seis horas foram registrados mais de 200 milímetros de chuva. A cidade continua em alerta máximo de atenção.

A chuva chegou a mais de 200 milímetros nos bairros de Areal e Centro. Outras localidades como, Parque Belém, Camorim Pequeno, Lambicada e Gamboa do Belém, receberam 180 milímetros.

Em apenas sete dias choveu 644 milímetros, para um mês em que era aguardado 240 mm. No período entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira, moradores de 33 bairros receberam mensagens de evacuação preventiva e as sirenes de alerta chegaram a serem acionadas 20 vezes.