Maricá firma acordo com indústria portuguesa para produzir até 5 milhões de enlatados por ano

A parceria prevê a transferência de tecnologia, inovação e know-how industrial do grupo português para estruturar uma nova frente da indústria alimentícia na cidade - Foto: Divulgação

A parceria prevê a transferência de tecnologia, inovação e know-how industrial do grupo português para estruturar uma nova frente da indústria alimentícia na cidade - Foto: Divulgação

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, assinou nesta quinta-feira (26) um termo de cooperação com a Fábrica de Conservas de Murtosa (Comur), tradicional indústria portuguesa de pescados, para implantar no município um projeto de produção de enlatados com espécies brasileiras. A estimativa é alcançar até 5 milhões de unidades por ano, com base no modelo industrial adotado em Portugal.

As informações foram divulgadas pela Prefeitura e o acordo foi formalizado durante a 36ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market, em Lisboa. A parceria prevê a transferência de tecnologia, inovação e know-how industrial do grupo português para estruturar uma nova frente da indústria alimentícia na cidade.

Segundo Quaquá, a iniciativa amplia o alcance da economia local ao inserir o pescado maricaense no mercado internacional. O prefeito afirmou que o objetivo é transformar o produto em símbolo da cidade, agregando valor à produção e gerando emprego e renda para as famílias ligadas à pesca.

Entre os produtos previstos estão espécies como pirarucu e tucunaré, além de mexilhões e tilápias. A proposta é agregar valor à produção nacional com processamento industrial de padrão internacional. As embalagens deverão trazer referências culturais e turísticas do município.

O presidente da Companhia Maricá Alimentos (Amar), Marlos Costa, destacou o impacto econômico e social da nova indústria, com a previsão de mais de 150 empregos diretos, majoritariamente destinados a mulheres de famílias ligadas à pesca artesanal. Segundo ele, o projeto reforça a política de desenvolvimento econômico local.

Já o presidente da Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), Antônio Grassi, ressaltou o simbolismo da assinatura do acordo em um evento internacional. O projeto prevê a criação de uma sociedade mista com o grupo português, com foco no fortalecimento da cadeia produtiva do pescado, ampliação da arrecadação municipal e expansão do negócio para outros mercados no Brasil.