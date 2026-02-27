Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Draco prende líderes de quadrilha milionária em motel de São Gonçalo

Parte da lavagem de dinheiro ocorria em uma joalheria de Niterói, também investigada por ligação com o tráfico no Complexo do Viradouro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de fevereiro de 2026 - 08:31
Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta sexta-feira (27/02), o chefe e a operadora financeira de uma organização criminosa especializada em roubos a residências de alto padrão e explosões de caixas eletrônicos. A dupla foi localizada em um motel, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, em continuidade à operação que ocorreu na última quarta (25/02).

De acordo com as investigações, o homem exercia a liderança da estrutura criminosa. Ele era responsável pelo planejamento estratégico das ações, escolha dos alvos, articulação da logística interestadual e divisão dos valores obtidos com os crimes. Já a mulher atuava como operadora financeira da organização, sendo responsável pela movimentação de recursos ilícitos, intermediação de pessoas e ocultação da origem dos valores.

Os dois estavam foragidos desde a última quarta, quando foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. As investigações apontaram que se tratava de uma organização interestadual com estrutura hierarquizada e divisão clara de funções. Os agentes identificaram movimentação de cerca de R$ 30 milhões ao longo de cinco anos, por meio de contas de pessoas físicas e jurídicas usadas para dissimular a origem ilícita dos recursos. Parte da lavagem ocorria em uma joalheria de Niterói, também investigada por ocultar valores provenientes do tráfico de drogas no Complexo do Viradouro, evidenciando a conexão entre crimes patrimoniais sofisticados e o financiamento do tráfico armado.

Após trabalho de inteligência, cruzamento de dados e monitoramento, os agentes localizaram os investigados e efetuaram as prisões. As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e aprofundar a análise do material apreendido.

