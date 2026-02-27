Draco prende líderes de quadrilha milionária em motel de São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta sexta-feira (27/02), o chefe e a operadora financeira de uma organização criminosa especializada em roubos a residências de alto padrão e explosões de caixas eletrônicos. A dupla foi localizada em um motel, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, em continuidade à operação que ocorreu na última quarta (25/02).

De acordo com as investigações, o homem exercia a liderança da estrutura criminosa. Ele era responsável pelo planejamento estratégico das ações, escolha dos alvos, articulação da logística interestadual e divisão dos valores obtidos com os crimes. Já a mulher atuava como operadora financeira da organização, sendo responsável pela movimentação de recursos ilícitos, intermediação de pessoas e ocultação da origem dos valores.

Leia também:

Aumento da passagem do metrô Rio é suspenso pelo Governo do RJ

Inmet emite alerta vermelho para temporais em todo estado do Rio até sexta-feira



Os dois estavam foragidos desde a última quarta, quando foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. As investigações apontaram que se tratava de uma organização interestadual com estrutura hierarquizada e divisão clara de funções. Os agentes identificaram movimentação de cerca de R$ 30 milhões ao longo de cinco anos, por meio de contas de pessoas físicas e jurídicas usadas para dissimular a origem ilícita dos recursos. Parte da lavagem ocorria em uma joalheria de Niterói, também investigada por ocultar valores provenientes do tráfico de drogas no Complexo do Viradouro, evidenciando a conexão entre crimes patrimoniais sofisticados e o financiamento do tráfico armado.

Após trabalho de inteligência, cruzamento de dados e monitoramento, os agentes localizaram os investigados e efetuaram as prisões. As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e aprofundar a análise do material apreendido.