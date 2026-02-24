Inmet emite alerta vermelho para temporais em todo estado do Rio até sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de “grande perigo” para temporais na região Sudeste a partir desta terça-feira (24). O aviso é válido até sexta-feira (27) e abrange todo o território do Rio de Janeiro além de áreas do litoral de São Paulo, o leste de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Segundo o órgão, a previsão é de acumulados superiores a 100 milímetros por dia, com alto risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

O alerta foi divulgado após chuvas intensas deixarem mais de 20 mortos e dezenas de desabrigados na Zona da Mata mineira e no sul fluminense. As ocorrências estão relacionadas a inundações e deslizamentos provocados pelo grande volume de água.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o transbordamento do Rio Paraibuna gerou mais de 40 chamados em poucas horas, incluindo registros de soterramentos, vias bloqueadas, moradores ilhados e imóveis atingidos.