Idoso é atropelado ao atravessar a RJ-104, em São Gonçalo

O acidente ocorreu em um ponto da rodovia onde existe uma passarela para travessia de pedestres - Foto: Layla Mussi

Um idoso foi atropelado na manhã desta quinta-feira (26) ao tentar atravessar a RJ-104, perto do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres. Não há informações sobre o estado de saúde. O acidente ocorreu em um ponto da rodovia onde existe uma passarela para travessia de pedestres, conforme relatos.

De acordo com o motorista, que conduzia um Honda Civic, ele havia acabado de sair de uma loja de ração e seguia para casa, quando foi surpreendido pelo idoso que empurrava uma bicicleta na pista.

O pedestre teria saído de um ponto de ônibus e tentou atravessar a rodovia. O motorista informou que não teve tempo suficiente para frear e evitar o impacto. Policiais do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) foram acionados para a ocorrência e prestaram os primeiros atendimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro da vítima. Após o atropelamento, o motorista foi orientado a comparecer à 74ª DP (Alcântara), onde o caso será registrado.