Estado do Rio de Janeiro está em alerta máximo para fortes chuvas

O Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), continua em alerta máximo em relação às chuvas que podem atingir o estado nas próximas horas. A previsão do tempo indica instabilidade em grande parte do país, nesta quinta-feira (26).

O alerta se mantém para chuva moderada a forte, possibilidade de temporais, rajadas de vento e volumes elevados de precipitação, por causa da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

O CBMERJ continua acompanhando a chuva em todo o Rio de Janeiro, que continua em alerta máximo. Os bombeiros mobilizaram equipes, viaturas, embarcações, drones e até aeronaves.

Além disso, o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, (Cemaden - RJ), continua com o alerta meteorológico. Na região de Macaé, há risco hidrológico e geológico considerado muito alto, enquanto Resende e Bom Jardim, tem apenas alto risco geológico.