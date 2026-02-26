Acusado de homicídios, foragido do Pará é baleado e preso pela PM em São Gonçalo

Acusado de homicídios e considerado foragido da Justiça do Pará, Renato Costa Silva, conhecido como “RX” ou “Renatinho”, foi preso por policiais do 1º BPM na noite dessa quarta-feira (25), no bairro Trindade, em São Gonçalo.

Segundo informações da polícia, ele é apontado como integrante do Comando Vermelho e teria atuação no município de Igarapé-Miri (PA), onde seria responsável por funções de liderança na facção. Contra ele havia três mandados de prisão em aberto, relacionados a dois homicídios e um roubo.

Renato também é investigado por envolvimento na morte de um sargento da PM, em 13 de fevereiro de 2023, durante um assalto com refém no município de Ulionópolis (PA). Há ainda informações de que ele seria suspeito de participação em um atentado contra um delegado, na cidade de Moju (PA).

De acordo com a PM, equipes receberam denúncias de que homens armados estariam nas proximidades da Rua Itajubá, na Trindade, em São Gonçalo. Ao chegarem ao endereço, houve confronto e Renato acabou baleado. Ele foi socorrido e levado para atendimento médico antes de ser conduzido à delegacia.

Com o acusado, os policiais apreenderam uma pistola calibre .45 com numeração raspada, 13 munições e drogas, entre elas crack, cocaína e haxixe.

Ainda conforme informações das investigações, ele seria responsável por recrutar pessoas para ataques contra agentes de segurança pública em municípios da região do Baixo Tocantins, no Pará, além de supostamente buscar vingança pela morte do irmão, que teria ocorrido após intervenção policial na região.

A ocorrência foi registrada na 72ª DP, onde foi cumprido o mandado de prisão e realizado também a prisão em flagrante pelo crime de tráfico e porte de arma.