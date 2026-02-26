Revitalização da Praia das Pedrinhas deve ser concluída em setembro

Iniciada em julho de 2024, a obra de revitalização da orla da Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, já tem data para ser entregue à população: setembro deste ano é o prazo previsto para a conclusão e inauguração.

A intervenção segue em andamento ao longo de quase toda a extensão da orla. Embora parte da área ainda esteja cercada por tapumes metálicos, as equipes trabalham na fase final das estruturas próximas ao mar, incluindo a conclusão da arquibancada e da calçada em frente à área de bares e restaurantes.

Intervenção na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, inclui nova pavimentação, arquibancada, drenagem, paisagismo e reorganização da área gastronômica | Foto: Layla Mussi

Leia também:

Caso Alana Anisio: Jovem vítima de tentativa de feminicídio está fora de perigo, afirma mãe

Incêndio atinge embarcação em São Francisco, Niterói

O projeto contempla melhorias estruturais e urbanísticas, como drenagem pluvial, rede de esgotamento sanitário, abastecimento de água, pavimentação, instalação de meios-fios, construção de calçadas acessíveis, paisagismo, mobiliário urbano e reorganização do calçadão na área gastronômica.

A intervenção segue em andamento ao longo de quase toda a extensão da orla | Foto: Layla Mussi

Para moradores e frequentadores, as mudanças já são perceptíveis. O morador do Rocha, Ivanir da Silva Valente, de 67 anos, que visita o local com frequência, avalia positivamente as intervenções. “Está ficando boa, estava precisando mesmo. Melhorou bastante a rua, os bares e restaurantes. Agora precisa de uma limpeza na água para ficar ainda melhor”, afirmou.

Visitante da Praia das Pedrinhas revela que gostou das melhorias que estão sendo feitas no local | Foto: Layla Mussi

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, até o momento foram concluídas as obras da rede de esgotamento sanitário, de abastecimento de água e drenagem pluvial, bem como calçadas com acessibilidade e pavimentação do trecho dos pescadores, muro de contenção, estrutura dos tanques de areia e arquibancada.

A próxima fase da revitalização terá como objetivo calçadas com acessibilidade e pavimentação, junto com a instalação de pergolados e paisagismo. O esperado inicialmente é que essa etapa da obra seja finalizada em agosto deste ano.