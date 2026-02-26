Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1443 | Euro R$ 6,0708
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Revitalização da Praia das Pedrinhas deve ser concluída em setembro

Obra de reurbanização da orla, iniciada em julho de 2024, entra na fase final e deve ser entregue à população de São Gonçalo no segundo semestre

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de fevereiro de 2026 - 09:48
O projeto contempla melhorias estruturais e urbanísticas
O projeto contempla melhorias estruturais e urbanísticas -

Iniciada em julho de 2024, a obra de revitalização da orla  da Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo,  já tem data para ser entregue à população: setembro deste ano é o prazo previsto para a conclusão e inauguração. 

A intervenção segue em andamento ao longo de quase toda a extensão da orla. Embora parte da área ainda esteja cercada por tapumes metálicos, as equipes trabalham na fase final das estruturas próximas ao mar, incluindo a conclusão da arquibancada e da calçada em frente à área de bares e restaurantes.

Intervenção na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, inclui nova pavimentação, arquibancada, drenagem, paisagismo e reorganização da área gastronômica
Intervenção na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, inclui nova pavimentação, arquibancada, drenagem, paisagismo e reorganização da área gastronômica |  Foto: Layla Mussi

Leia também: 

Caso Alana Anisio: Jovem vítima de tentativa de feminicídio está fora de perigo, afirma mãe

Incêndio atinge embarcação em São Francisco, Niterói

O projeto contempla melhorias estruturais e urbanísticas, como drenagem pluvial, rede de esgotamento sanitário, abastecimento de água, pavimentação, instalação de meios-fios, construção de calçadas acessíveis, paisagismo, mobiliário urbano e reorganização do calçadão na área gastronômica.

A intervenção segue em andamento ao longo de quase toda a extensão da orla
A intervenção segue em andamento ao longo de quase toda a extensão da orla |  Foto: Layla Mussi

Para moradores e frequentadores, as mudanças já são perceptíveis. O morador do Rocha, Ivanir da Silva Valente, de 67 anos, que visita o local com frequência, avalia positivamente as intervenções. “Está ficando boa, estava precisando mesmo. Melhorou bastante a rua, os bares e restaurantes. Agora precisa de uma limpeza na água para ficar ainda melhor”, afirmou.

Visitante da Praia das Pedrinhas revela que gostou das melhorias que estão sendo feitas no local
Visitante da Praia das Pedrinhas revela que gostou das melhorias que estão sendo feitas no local |  Foto: Layla Mussi

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, até o momento foram concluídas as obras da rede de esgotamento sanitário, de abastecimento de água e drenagem pluvial, bem como calçadas com acessibilidade e pavimentação do trecho dos pescadores, muro de contenção, estrutura dos tanques de areia e arquibancada.

A próxima fase da revitalização terá como objetivo calçadas com acessibilidade e pavimentação, junto com a instalação de pergolados e paisagismo. O esperado inicialmente é que essa etapa da obra seja finalizada em agosto deste ano. 

Tags:

Obra na Praia das Pedrinhas ponto turístico de São Gonçalo praia das pedrinhas Prefeitura de São Gonçalo revitalização da Praia das Pedrinhas São Gonçalo

Matérias Relacionadas