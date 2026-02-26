Adilsinho, chefe do jogo do bicho no RJ, é preso na Região dos Lagos

Adilsinho estava foragido da Justiça Federal e também é procurado pela Justiça Estadual - Foto: Reprodução - TV Globo

Adilsinho estava foragido da Justiça Federal e também é procurado pela Justiça Estadual - Foto: Reprodução - TV Globo

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RJ), com atuação estratégica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), em ação integrada com a Polícia Federal, prendeu, na manhã desta quinta-feira (26/2), o contraventor Adilsinho, principal foragido da Operação Libertatis II.

O criminoso foi localizado e capturado em uma residência no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, após um trabalho aprofundado de inteligência, análise de dados e monitoramento, desenvolvido no âmbito da FICCO/RJ. A ação contou com o apoio do Serviço Aeropolicial, garantindo segurança e eficiência no cumprimento do mandado.

Adilsinho estava foragido da Justiça Federal e também é procurado pela Justiça Estadual, sendo apontado como mandante de homicídios. Integrante da cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro, ele é considerado o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado, atividade criminosa ligada a organizações armadas e com atuação transnacional, marcada pela imposição de violência e domínio territorial.

O preso foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Para o secretário de estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, a prisão demonstra a força do trabalho integrado e da inteligência policial.

“Essa prisão mostra que inteligência e integração dão resultado. A Polícia Civil, dentro da FICCO, atua de forma cirúrgica para atingir o topo das organizações criminosas, enfraquecer o poder econômico do crime e proteger a população. O Rio de Janeiro não será território seguro para o crime organizado.”





O preso foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos legais e, posteriormente, será transferido ao sistema prisional do estado.

A FICCO/RJ é uma força-tarefa permanente que reúne a Polícia Civil e a Polícia Federal, com foco na desarticulação de organizações criminosas estruturadas, por meio de ações integradas de inteligência e repressão qualificada.