Gaeco realiza operação contra quadrilha que vendia falsos planos de saúde em Niterói e São Gonçalo

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São José do Rio Preto (SP) realizou na manhã desta quinta-feira (26), uma operação contra uma quadrilha que vendia falsos planos de seguro de saúde utilizando o nome de uma empresa no interior paulista. Foram cumpridos mandados de busca e prisão em São Gonçalo e Niterói. A investigação apontou que os suspeitos abriram três empresas para aplicar os golpes, uma com sede em Rio Preto, a segunda em São Gonçalo e a terceira em Vitória (ES).

Nos anos de 2024 e 2025, os golpistas comercializaram os falsos planos de seguro saúde, individual ou coletivo, em todo o país. Os suspeitos chegavam a enviar “carteirinhas” falsas para as vítimas. As vítimas só descobriam que não tinham a cobertura contratada quando precisavam do atendimento médico. Os criminosos exigiam o pagamento de uma taxa de adesão e de mensalidades. O número de vítimas prejudicadas ainda é desconhecido.