Homem morre em confronto com policiais do GAT em Tenente Jardim, Niterói

Um homem de 21 anos morreu durante uma troca de tiros com policiais do GAT, na localidade conhecida como Ladeira do Quebra, em Tenente Jardim, Niterói, nesta quarta-feira (25). A troca de tiros começou após agentes receberem informações sobre um veículo roubado na localidade.



Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que um carro roubado na última terça-feira (24), da marca Fiat Toro, estaria na Comunidade da Ladeira do Quebra.

No momento em que chegaram ao local, encontraram uma motocicleta Yamaha vermelha, com dois suspeitos portando pistolas. Quando os homens perceberam a presença dos policiais, dispararam contra os agentes, dando início ao confronto. Após o fim da troca de tiros, os policiais encontraram um dos suspeitos baleado, mas ele não resistiu aos ferimentos.



O segundo homem teve ferimentos leves após tentar fugir do local. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói. Junto com ele foi encontrada uma pistola.



Motocicleta roubada e usada pelos suspeitos é recuperada pela polícia | Foto: Divulgação

Após ser consultado o sistema da polícia, foi identificado que a motocicleta que estava com os homens também era produto de roubo. Junto com os suspeitos foram encontradas duas pistolas calibre 9 mm usadas na ação, dois carregadores 9 mm com 19 munições intactas, 326 pedras de crack, 17 pinos de cocaína e dois radiotransmissores. Além disso, os agentes conseguiram recuperar a motocicleta e o carro roubados.



Carro roubado é recuperado pela polícia | Foto: Divulgação

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

