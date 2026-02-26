Operação na Maré mobiliza 200 policias militares e unidades especializadas

A Polícia Militar realiza nesta quinta-feira (26), uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação é coordenada pelo Comando de Operações Especiais e pelo 22°BPM (Maré). Os policiais apreenderam um fuzil, duas pistolas, rádios transmissores, carregadores e munições na comunidade da Baixa do Sapateiro. Durante a ação, três suspeitos foram feridos e socorridos sob custódia ao Hospital Federal de Bonsucesso.

De acordo com informações de moradores, a presença dos agentes foi percebida às 4h da manhã. Desde o início da operação houve registro de tiros. As equipes atuam nas comunidades do Conjunto Esperança, Vila dos Pinheiros, Vila do João, Timbau, Baixa do Sapateiro e Salsa e Merengue.

Cerca de 200 agentes da polícia militar participam da operação, com a ajuda de 10 veículos blindados. Também integram a operação a equipe de unidades especializadas, como o Batalhão de Choque e o RECOM, além de agentes subordinados do 1° Comando de Policiamento da Capital. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas atuam de forma preventiva nas principais vias que cercam a região, como medida de segurança.