Parque RJ Nosso Sonho terá cerimônia oficial de inauguração neste domingo (1°)

O Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista, receberá neste domingo (1°) a sua cerimônia oficial de inauguração, com shows gratuitos para a população. O evento, que não foi realizado anteriormente devido às condições climáticas, contará com uma programação especial para marcar simbolicamente a entrega do espaço para a população.

Excepcionalmente neste domingo, o parque abrirá os seus portões às 15h, com a Caravana de Arte e Lazer dando início à programação, que levará recreação para as crianças. Já a cerimônia oficial está prevista para às 17h, com a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson.

Após a solenidade, o público poderá aproveitar os shows dos artistas Buchecha e Thiago Martins. O nome do parque, “Nosso Sonho” faz referência à música da dupla gonçalense Claudinho e Buchecha, reforçando a grandeza artística da região com a presença do Buchecha.

Além da programação cultural, o evento contará com food trucks, distribuição gratuita de água, com apoio da concessionária Águas do Rio e bebedouros disponíveis no local.

O Parque RJ Nosso Sonho é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades e a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais.

MUDANÇA NO TRÂNSITO

Para garantir a organização do evento, haverá mudanças no trânsito na região. A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes informa que a Rua Madureira ficará interditada no trecho compreendido entre a Rua Formosa e a Rua Magalhães Bastos. Nestes dias, fica proibido o estacionamento de veículos nas ruas Ponta Grossa, Madureira, Magalhães Bastos, Guaporé II, Formosa e Travessa Formosa. Os veículos estacionados em locais proibidos estarão sujeitos a reboque.