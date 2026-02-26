Itaboraí abre inscrições para aulas gratuitas de ballet clássico na Estação Cidadania

O projeto amplia o acesso às atividades culturais no município - Foto: Divulgação

O projeto amplia o acesso às atividades culturais no município - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, inicia no dia 10 de março o projeto “Arte na Ponta – Ballet para Todos”, com aulas gratuitas de ballet clássico voltadas para crianças e jovens do município.

As aulas acontecerão no Auditório da Estação Cidadania, localizado na Rua Hilda Araújo, esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim, no bairro Nova Cidade.

As turmas serão divididas por faixa etária, com encontros às terças e quintas-feiras. Para crianças de 5 a 8 anos, as aulas acontecerão às 9h. Já para o público de 9 a 13 anos, as atividades serão realizadas às 10h.

As inscrições deverão ser feitas diretamente no local das aulas.

A iniciativa busca incentivar a cultura, a arte e a disciplina, promovendo o desenvolvimento físico e social de crianças e adolescentes por meio da dança clássica. O projeto amplia o acesso às atividades culturais no município, fortalecendo a formação artística e oferecendo novas oportunidades para o público infantojuvenil.

Serviço – Arte na Ponta – Ballet para Todos

Início das aulas: 10 de março

Dias: Terças e quintas-feiras

Horários: 9h – 5 a 8 anos | 10h – 9 a 13 anos

Local: Auditório da Estação Cidadania – Rua Hilda Araújo, Nova Cidade

Inscrições gratuitas