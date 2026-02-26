Itaboraí abre inscrições para aulas gratuitas de ballet clássico na Estação Cidadania
Projeto “Arte na Ponta – Ballet para Todos” oferece turmas para crianças e jovens a partir de 5 anos
A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, inicia no dia 10 de março o projeto “Arte na Ponta – Ballet para Todos”, com aulas gratuitas de ballet clássico voltadas para crianças e jovens do município.
As aulas acontecerão no Auditório da Estação Cidadania, localizado na Rua Hilda Araújo, esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim, no bairro Nova Cidade.
Leia também:
Botafogo vira confronto sobre o Nacional Potosí e avança na Libertadores
Com pênalti polêmico, Fluminense perde para o Palmeiras em São Paulo
As turmas serão divididas por faixa etária, com encontros às terças e quintas-feiras. Para crianças de 5 a 8 anos, as aulas acontecerão às 9h. Já para o público de 9 a 13 anos, as atividades serão realizadas às 10h.
As inscrições deverão ser feitas diretamente no local das aulas.
A iniciativa busca incentivar a cultura, a arte e a disciplina, promovendo o desenvolvimento físico e social de crianças e adolescentes por meio da dança clássica. O projeto amplia o acesso às atividades culturais no município, fortalecendo a formação artística e oferecendo novas oportunidades para o público infantojuvenil.
Serviço – Arte na Ponta – Ballet para Todos
Início das aulas: 10 de março
Dias: Terças e quintas-feiras
Horários: 9h – 5 a 8 anos | 10h – 9 a 13 anos
Local: Auditório da Estação Cidadania – Rua Hilda Araújo, Nova Cidade
Inscrições gratuitas