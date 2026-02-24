Homem é preso por descumprir medida protetiva em Niterói

As partes foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Niterói - Foto: Divulgação

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (23) por descumprimento de medida protetiva no Centro de Niterói. A ação foi realizada por policiais da 12º BPM em Niterói. De acordo com a ocorrência, a equipe foi acionada por meio do telefone 190 para verificar uma denúncia de descumprimento de medida protetiva no Terminal Rodoviário de Niterói, localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, região central da cidade.

No local, os policiais encontraram o acusado e a vítima, que são ex-companheiros. Após averiguação, foi constatado que o homem estava descumprindo a medida protetiva em vigor, determinada com base na Lei Maria da Penha, que visa garantir a segurança da vítima em casos de ameaça ou violência doméstica.

Segundo a PM, o acusado apresentava comportamento visivelmente alterado no momento da abordagem. Ele possui diversas anotações criminais, incluindo registros por ameaça, violência doméstica, lesão corporal e estupro de vulnerável.

As partes foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Niterói, onde o homem foi autuado em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva, permanecendo preso.