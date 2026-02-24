Gerente do tráfico na "Favelinha", 'Bembem' é preso em São Gonçalo

O criminoso apontado com o gerente do tráfico da "Favelinha", em Tribobó, conhecido como "Bembem", foi preso por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) no bairro Capote, em São Gonçalo. A prisão ocorreu nesta terça-feira (24).

Segundo investigações da Polícia Civil, o criminoso estava envolvido no caso de desaparecimento de cinco moradores da comunidade Nova Grécia, em outubro de 2025, onde dois desses corpos foram encontrados carbonizados no Fonseca, em Niterói. Na ocasião, traficantes da Favelinha foram até a Nova Grécia, capturaram essas cinco pessoas e as levaram para julgamento no tribunal do tráfico.

Veja mais sobre o caso

➣Famílias de jovens desaparecidos vivem angústia após corpos carbonizados serem encontrados em Niterói

➣ Polícia prende suspeito por desaparecimento de cinco em São Gonçalo

Dois dos corpos carbonizados foram identificados como Davi Mendonça Schinke e Kaio Luiz da Silva Oliveira. O desaparecimento dos jovens foi relatado pelo O SÃO GONÇALO, em dezembro, por familiares que não sabiam do paradeiro dos dois. A última notícia que tiveram dos dois é que ambos haviam sido colocados dentro de um carro preto. Após o sequestro, a motocicleta de um deles foi encontrada envolvida em roubos em Itaipu, em Niterói e Raul Veiga, em São Gonçalo, sem a presença do jovem.

Por meio de trabalho de inteligência e monitoramento, agentes localizaram e prenderam o traficante no bairro do Capote, em São Gonçalo, por meio de um mandado de prisão por homicídio. Além da prisão, foi apreendida uma motocicleta roubada, adicionando a prisão em flagrante por receptação. Segundo os policias, o criminoso já tinha anotações criminais por tráfico de drogas.

Outros dois traficantes também foram presos pelos agentes. Um deles é apontado como gerente do tráfico de drogas da Nova Grécia, em São Gonçalo. O outro seria líder do Comando Vermelho nas comunidades do Sabão, Santo Cristo, Palmeira e Niterói, e já está preso em presídio federal.