Polícia prende suspeito por desaparecimento de cinco em São Gonçalo

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Foto: Divulgação

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (5), um homem acusado de gerenciar o tráfico de drogas no bairro de Nova Grécia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi preso pela Polícia Civil. Ele é investigado pelo desaparecimento de cinco moradores da comunidade, ocorrido em outubro do ano passado. Dois dos corpos foram encontrados carbonizados na Comunidade Palmeira, no bairro do Fonseca, na Zona Norte de Niterói.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). De acordo com as investigações, o suspeito seria responsável por organizar o deslocamento de criminosos da Comunidade Palmeira até Nova Grécia, onde as cinco vítimas foram capturadas e levadas para um chamado “tribunal do tráfico”, no Fonseca.

Leia também

Dupla é presa com pistola e drogas durante patrulhamento no Brejal

Após troca de tiros, polícia recupera carro roubado com mercadorias em Monjolos

Segundo a Polícia Civil, o acusado foi localizado após um intenso trabalho de monitoramento, no bairro de Maria Paula, em São Gonçalo. Durante a operação, outro homem também foi preso. Conhecido como “Cabeça de Sabão”, ele é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho nas comunidades do Sabão, Santo Cristo, Palmeira e Nova Grécia.

Ambos foram encaminhados à sede da DHNSG, onde vão responder por homicídio e permanecem à disposição da Justiça.