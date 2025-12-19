Famílias de jovens desaparecidos vivem angústia após corpos carbonizados serem encontrados em Niterói

A mãe de um dos desaparecidos contou que o filho saiu de casa de motocicleta acompanhado de um amigo e não retornou - Foto: Divulgação

Familiares de dois jovens desaparecidos na comunidade da Nova Grécia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, vivem dias de apreensão desde o sumiço dos rapazes, ocorrido na madrugada do dia 17 de outubro. A angústia aumentou após a localização de dois corpos carbonizados em um dos acessos à comunidade da Palmeira, em Niterói, no dia 18 de outubro. Agora, parentes aguardam o resultado de exames de DNA para saber se os corpos pertencem aos jovens.

A mãe de um dos desaparecidos contou que o filho saiu de casa de motocicleta acompanhado de um amigo e não retornou. Desde então, a família não recebeu qualquer informação concreta sobre o paradeiro dos dois.

“A única coisa que a gente sabe é que pegaram ele e o amigo, colocaram os dois dentro de um carro preto e eles sumiram. Desde esse dia, não tive mais notícia nenhuma”, relatou a mãe.

Segundo a Polícia Civil, a motocicleta de um dos jovens teria sido utilizada em roubos nos bairros de Itaipu, em Niterói, e Raul Veiga, em São Gonçalo, mesmo após o desaparecimento do rapaz. O veículo foi posteriormente apreendido no Raul Veiga.

As investigações também apuram a possibilidade de que os jovens tenham sido vítimas de um suposto “tribunal do tráfico” na região da Palmeira, em Niterói. Informações que circulam na internet indicam que, na mesma época, outros seis jovens teriam sido levados para a comunidade. As vítimas seriam moradores da Nova Grécia, em São Gonçalo, e do bairro Novo México, em Niterói. No entanto, essas informações ainda não foram confirmadas oficialmente e.

Conforme a polícia, há denúncias sobre a possível existência de um cemitério clandestino em uma área conhecida como “pedreira”, no alto da comunidade da Palmeira. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial que comprove a relação entre os desaparecimentos, os corpos encontrados e essas suspeitas.



No dia seguinte ao suposto tribunal, os dois corpos carbonizados foram localizados, intensificando o sofrimento das famílias. A Polícia Civil reforça que qualquer conclusão depende dos laudos periciais.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). A Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento e que exames técnicos, como a identificação por DNA, são fundamentais para o esclarecimento dos fatos.