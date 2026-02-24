Polícia Civil prende atirador responsável por morte de produtora cultural

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (24) durante a “Operação Espoliador”, Matheus Maia de Azeredo, atirador responsável pela morte da produtora cultural Bianca Villaça, 36 anos, que foi assassinada com 13 tiros em agosto do ano passado, na Zona Oeste. O criminoso foi o executor do homicídio e foi detido em Padre Miguel.

O caso aconteceu na porta da casa da vítima, na Rua Sebastião Bretas Farinelli, em Magalhães Bastos, Zona Oeste do Rio. As imagens de câmeras de segurança flagraram o executor descendo de um carro e atirando em direção à vítima, no momento em que ela entrava no próprio veículo com os filhos.

De acordo com as investigações da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), o mandante do crime é o agiota Diogo da Silva Marques. Dois dias antes da ação, ele teria ameaçado a vítima por conta de uma dívida. Em mensagens, afirmou que, se o pagamento não fosse efetuado até determinado horário, seria a última vez que faria a cobrança pelo celular. Ele foi preso dois dias depois do ataque, nos estúdios da “TV Globo”, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, onde atuava como assistente de fotografia. Bianca chegou a ficar internada por 12 dias em estado gravíssimo, mas não resistiu e morreu no dia 1° de setembro.